Concert gratuit de l’Orchestre Harmonie de Coutances Place des bocagers Pirou, samedi 20 janvier 2024.

Pirou Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

L’association « Musique Paroles et images » vous invite à écouter l’Orchestre Harmonie de Coutances pour un moment inoubliable ! Au programme de ce concert ayant pour thème Les animaux nous retrouverons :

« Le Renard » (About the Reynard the Fox de Kevin Houben)

« Les Chats » (Sélection from Cats de Andrew Lloyd Webber)

« Les oiseaux » (Birdland de Josef Zawinul)

» La Licorne » (Cry of the last unicorn de Rossano Galante)

« La Chauve Souris » (de Johann Strauss)

» Le Lion » (The Lion King de Hans Zimmer)

et « Le Carnaval des Animaux de Camille St Saëns.

L’association « Musique Paroles et images » vous invite à écouter l’Orchestre Harmonie de Coutances pour un moment inoubliable ! Au programme de ce concert ayant pour thème Les animaux nous retrouverons :

« Le Renard » (About the Reynard the Fox de Kevin Houben)

« Les Chats » (Sélection from Cats de Andrew Lloyd Webber)

« Les oiseaux » (Birdland de Josef Zawinul)

» La Licorne » (Cry of the last unicorn de Rossano Galante)

« La Chauve Souris » (de Johann Strauss)

» Le Lion » (The Lion King de Hans Zimmer)

et « Le Carnaval des Animaux de Camille St Saëns.

.

Place des bocagers Salle Massu

Pirou 50770 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Côte Ouest Centre Manche