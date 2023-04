Stage enfants & adolescents : « Nos planètes » dessin et volume Place des Beaux-Arts Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Stage enfants & adolescents : « Nos planètes » dessin et volume Place des Beaux-Arts, 17 avril 2023, Valence . EUR 80

2023-04-17 14:00:00 – 2023-04-20 16:30:00

Drome . EUR 80 80 Sylvie Garraud, enseignante aux Ateliers Publics, propose aux enfants un stage d’atelier de dessin et de réalisations en volume à partir de représentations cartographiques des univers des enfants entre vie quotidienne et imaginaire. valence@esad-gv.fr +33 4 75 79 24 00 http://www.esad-gv.fr/ Place des Beaux-Arts Ecolde Supérieure d’Art et Design Valence

