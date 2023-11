stage danse préparation bal des écossais Place des Bazels, Villeneuve-du-Paréage (09) stage danse préparation bal des écossais Place des Bazels, Villeneuve-du-Paréage (09), 20 novembre 2023, . stage danse préparation bal des écossais Lundi 20 novembre, 18h00 Place des Bazels, Villeneuve-du-Paréage (09) gratuit Bonjour, l’équipe de l’atelier danse des Padènes, vous propose de vous entrainer à la salle des fêtes de Villeneuve du Paréage, sur des musiques des groupes qui seront présents au bal des écossais à la salle des fêtes de Saverdun, le samedi 25 novembre 2023. Le stage de danse est gratuit, mais comme la jauge de la salle des fêtes de Villeneuve du Paréage est limitée, les premiers arrivés seront les premiers servis. N’hésitez pas à nous contacter au 0695305034. source : événement stage danse préparation bal des écossais publié sur AgendaTrad Place des Bazels, Villeneuve-du-Paréage (09) Place des Bazels, 09100 Villeneuve-du-Paréage, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46190 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:00:00+01:00 – 2023-11-20T22:00:00+01:00

Lieu Place des Bazels, Villeneuve-du-Paréage (09) Adresse Place des Bazels, 09100 Villeneuve-du-Paréage, France

