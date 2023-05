Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Place des Basques, 4 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Tous les deux mois , le premier dimanche, se déroulera un rassemblement de véhicules anciens et youngtimers / auto/ moto/utilitaire de 9h30 à 12h.

Tous les amateurs propriétaires de véhicules sont invités à participer.

La participation des véhicules est gratuite ainsi que la visite de l’exposition..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 12:00:00. .

Place des Basques Place des basques

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every two months, on the first Sunday, a gathering of old and youngtimers / car / motorcycle / utility vehicles will take place from 9:30 am to 12:00 pm.

All vehicle owners are invited to participate.

The participation of the vehicles is free as well as the visit of the exhibition.

Cada dos meses, el primer domingo, de 9.30 a 12.00 horas, tendrá lugar una concentración de coches / motos / utilitarios antiguos y jóvenes.

Todos los propietarios de vehículos están invitados a participar.

La participación de los vehículos es gratuita, así como la visita de la exposición.

Alle zwei Monate , am ersten Sonntag, findet von 9:30 bis 12:00 Uhr ein Treffen von Old- und Youngtimern / Auto / Motorrad / Nutzfahrzeugen statt.

Alle Liebhaber und Besitzer von Fahrzeugen sind zur Teilnahme eingeladen.

Die Teilnahme der Fahrzeuge und der Besuch der Ausstellung sind kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Bayonne