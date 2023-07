EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES Place des Baillis Rodemack, 15 juillet 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

Venez admirer des voitures anciennes des années 30 aux années 80 qui feront étape dans le village médiéval.

Plus de cinquante équipes de cinq nationalités avec leurs voitures anciennes, 28 marques différentes allant de l’Alfa Romeo à la Volvo, feront un arrêt dans le village.

Parmi les voitures anciennes, on peut voir par exemple une BMW 327/28 cabriolet de sport de 1939, une Renault 4CV « Crèmeschnittchen », des Bentley, Rolls Royce, Borgward Isabella Cabrio Coupé et Mercedes 190SL. Les visiteurs apprécieront aussi la Toyota GT2000, la voiture de James Bond dans « On ne vit que deux fois », qui sera pilotée par la championne du monde de rallye Isolde Holderied.. Tout public

Samedi 2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-15 12:00:00. 0 EUR.

Place des Baillis

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



Come and admire classic cars from the 30s to the 80s, stopping off in the medieval village.

More than fifty teams of five nationalities with their classic cars, 28 different makes from Alfa Romeo to Volvo, will be stopping in the village.

Among the classic cars on display will be a BMW 327/28 sports cabriolet from 1939, a Renault 4CV « Crèmeschnittchen », Bentleys, Rolls Royces, Borgward Isabella Cabrio Coupé and Mercedes 190SL. Visitors will also appreciate the Toyota GT2000, James Bond’s car in « On ne vit que deux fois », which will be driven by world rally champion Isolde Holderied.

Venga a admirar los coches de época de los años 30 a los 80 que se detendrán en la villa medieval.

Más de cincuenta equipos de cinco nacionalidades con sus coches clásicos, 28 marcas diferentes que van desde Alfa Romeo a Volvo, harán escala en el pueblo.

Entre los coches clásicos expuestos habrá un BMW 327/28 cabrio deportivo de 1939, un Renault 4CV « Crèmeschnittchen », Bentleys, Rolls Royces, Borgward Isabella Cabrio Coupé y Mercedes 190SL. Los visitantes también podrán admirar el Toyota GT2000, el coche de James Bond en « Sólo se vive dos veces », que será conducido por la campeona del mundo de rallies Isolde Holderied.

Bewundern Sie Oldtimer aus den 30er bis 80er Jahren, die in dem mittelalterlichen Dorf Halt machen.

Mehr als fünfzig Teams aus fünf Nationen mit ihren Oldtimern, 28 verschiedene Marken von Alfa Romeo bis Volvo, werden im Dorf Halt machen.

Unter den Oldtimern sind zum Beispiel ein BMW 327/28 Sportcabrio aus dem Jahr 1939, ein Renault 4CV « Crèmeschnittchen », Bentley, Rolls Royce, Borgward Isabella Cabrio Coupé und Mercedes 190SL zu sehen. Die Besucher werden auch den Toyota GT2000, das Auto von James Bond in « Man lebt nur zweimal », zu schätzen wissen, der von der Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied gefahren wird.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS