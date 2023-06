FÊTE DE LA MUSIQUE Place des Baillis Rodemack, 21 juin 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

La musique va résonner dans le bourg médiéval car le Foyer de Rodemack organise sa fête de la musique !

Venez applaudir le spectacle exceptionnel des élèves et des professeurs des cours de musique et venez danser sur les mélodies de la Troupe Coup D’Show.

Vous pourrez également assister à un spectacle de marionnette donné par Paolo.

Buvette, sangria et snack seront évidemment de la partie aussi.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . 0 EUR.

Place des Baillis

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



The medieval town of Rodemack will be alive with music as the Foyer de Rodemack organizes its Fête de la Musique!

Come and applaud the exceptional show put on by the students and teachers of our music classes, and dance to the melodies of the Coup D’Show Troupe.

You can also enjoy a puppet show by Paolo.

Refreshments, sangria and snacks will also be available.

La ciudad medieval de Rodemack se llena de música con el festival que organiza el Foyer de Rodemack

Venga a aplaudir el excepcional espectáculo ofrecido por los alumnos y profesores de las clases de música, y a bailar al son de las melodías del grupo Coup D’Show Troupe.

También podrá disfrutar de un espectáculo de marionetas a cargo de Paolo.

También habrá refrescos, sangría y aperitivos.

Die Musik wird in der mittelalterlichen Stadt erklingen, denn das Foyer de Rodemack organisiert seine Fête de la Musique!

Erfreuen Sie sich an der außergewöhnlichen Darbietung der Schüler und Lehrer der Musikkurse und tanzen Sie zu den Melodien der Truppe Coup D’Show.

Außerdem können Sie eine Puppenshow von Paolo sehen.

Getränke, Sangria und Snacks sind natürlich auch mit von der Partie.

Mise à jour le 2023-06-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS