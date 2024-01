Carnaval de Montmorillon « Mon héros de dessin-animé » place des Augustins Montmorillon, samedi 16 mars 2024.

Carnaval de Montmorillon « Mon héros de dessin-animé » ✨ La MJC vous invite à vous plonger dans l’univers magique du Carnaval le 16 Mars 2024, avec un thème qui va éveiller votre âme d’enfant: « Mon héros de dessin-animé » ! Samedi 16 mars, 14h30 place des Augustins Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Célébrons le Carnaval avec la MJC Claude Nougaro de Montmorillon !

✨ La MJC vous invite à vous plonger dans l’univers magique du Carnaval le 16 Mars 2024, avec un thème qui va éveiller votre âme d’enfant: « Mon héros de dessin-animé » !

‍♀️ Sortez vos costumes les plus créatifs, car il est temps de faire revivre nos personnages préférés qui ont marqué notre enfance. Que vous soyez un fan de super-héros, de princesses enchantées ou de créatures fantastiques, ce Carnaval est l’occasion parfaite de laisser libre cours à votre imagination!

Quand: 16 Mars 2024

Heure: 14h30

Où: Départ Place des Augustins

Suivez notre page pour vous tenir informé du programme à venir.

Partagez cette journée pleine de rires, de couleurs et de folie avec vos amis et votre famille. N’oubliez pas de prendre des photos de vos costumes incroyables et de les partager avec le hashtag officiel: #CarnavalMontmorillon2024

Préparez vous à créer des souvenirs inoubliables et à plonger dans un monde de fantaisie le 16 Mars. On compte sur vous pour faire de cet événement une fête mémorable! Soyez prêts à faire la fête comme jamais auparavant! #CarnavalMontmorillon2024 #MJC #MontmorillonEnFete

place des Augustins 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@mjcmontmorillon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549910488 »}]

Carnaval MJC