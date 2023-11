Marché Artisanal de Noël au Cœur de Genève Place des Augustins, 25 novembre 2023, .

Marché Artisanal de Noël, le week-end du samedi 25 novembre 2023 de 11h a 18h et dimanche 26 novembre 2023 de 10h a 17h. Au restaurant Le VG, rue de Carouge 92, 1205 Genève, restauration sur place. Arrêt tram « Augustin ». Idées cadeaux d’artisanat local et environ et dédicace/vente de livres d’écrivains. Pour les enfants, Atelier lettre au Père Noël et la Mère Noël et ses contes, distribution de friandises. Ouvert à Tous

Place des Augustins Place des Augustins, 1205

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

