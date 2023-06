Julien Tekeyan trio Place des arts Houilles, 21 juillet 2023, Houilles.

Julien Tekeyan trio Vendredi 21 juillet, 19h30 Place des arts gratuit

Batteur, percussionniste, Julien Tekeyan réalise de nombreuses expériences multiculturelles, concerts, collaborations artistique et discographique (Féfé, Abdel Malik, Raoul Midon…). Entouré des musiciens multi instrumentistes David Aubaile et Mehdi Nassouli, ce trio ouvre à la fusion des genres et mélange influences world, électro et groove.

Place des arts 1 place des arts 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:30:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

concert world

©UnitedWeDrum-DrummersTips-JulienTekeyan