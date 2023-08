La Magie des Clowns du Cirque Borelli Place des Arènes Soustons, 2 septembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Le cirque Borelli sera dans la ville de Soustons à deux horaires le samedi 2 septembre : une séance à 18h et une autre à 20h30.

Le tarif est de 10€ pour les enfants et de 15€ pour les adultes.

Réservation des place par téléphone au 06 07 80 24 97..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Circus Borelli will be in Soustons at two times on Saturday September 2: one at 6pm and another at 8:30pm.

Tickets cost 10? for children and 15? for adults.

Tickets can be booked by calling 06 07 80 24 97.

El circo Borelli estará en Soustons en dos horarios el sábado 2 de septiembre: uno a las 18:00 y otro a las 20:30.

Las entradas cuestan 10 euros para los niños y 15 euros para los adultos.

Las entradas pueden reservarse por teléfono en el 06 07 80 24 97.

Der Zirkus Borelli gastiert am Samstag, den 2. September, an zwei Terminen in Soustons: eine Vorstellung um 18 Uhr und eine weitere um 20.30 Uhr.

Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro für Kinder und 15 Euro für Erwachsene.

Reservierungen können telefonisch unter 06 07 80 24 97 vorgenommen werden.

