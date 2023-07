14 Juillet à Soustons – Barricot et bal Place des Arènes Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons 14 Juillet à Soustons – Barricot et bal Place des Arènes Soustons, 14 juillet 2023, Soustons. Soustons,Landes 19h – Barricot Républicain

23h – Bal des pompiers.

Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



7pm – Republican Barricot

11 p.m. – Firemen’s ball 19.00 h – Barricotada republicana

23.00 h – Baile de los bomberos 19 Uhr – Republikanisches Barrikot

