Spectacle « Le Coquelicot » – Semaine Intergénérationnelle Place des Arènes Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

Spectacle « Le Coquelicot » – Semaine Intergénérationnelle Place des Arènes, 22 avril 2023, Soustons . Spectacle « Le Coquelicot » – Semaine Intergénérationnelle EUR Médiathèque de Soustons Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque de Soustons

2023-04-22 – 2023-04-22

Place des Arènes Médiathèque de Soustons

Soustons

Landes . EUR Dans le cadre de la semaine Intergénérationnelle, venez assister au spectacle « Le Coquelicot » par la Compagnie Sac de billes. 2 représentations.

A partir de 10 ans.

Sur inscription. Dans le cadre de la semaine Intergénérationnelle, venez assister au spectacle « Le Coquelicot » par la Compagnie Sac de billes. 2 représentations.

A partir de 10 ans.

Sur inscription. +33 5 58 41 53 67 Médiathèque de Soustons Cie Sac de billes

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque de Soustons Ville Soustons Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons /

Spectacle « Le Coquelicot » – Semaine Intergénérationnelle Place des Arènes 2023-04-22 was last modified: by Spectacle « Le Coquelicot » – Semaine Intergénérationnelle Place des Arènes Soustons 22 avril 2023 Landes Médiathèque de Soustons Place des arènes Soustons Landes Place des Arènes Soustons

Soustons Landes