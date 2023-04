Fêtes du Printemps Place des Arènes Pomarez Pomarez Catégories d’Évènement: Landes

2023-04-15 – 2023-04-16

De 22h à 3h : Bal avec Fun Night – Salle André Garbay – Entrée 5€. Buvette et food-truck. Dimanche 16 avril :

De 10h à 12h : Séance école taurine de FFCL aux arènes couvertes – Gratuit

12h30 : Repas du comité Salle André Garbay 14€

