Marché gourmand France Bleu Gascogne Place des arènes Mont-de-Marsan, 29 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Tout au long de l’année France Bleu Gascogne vous fait découvrir les producteurs locaux et met en avant leur savoir-faire en faisant la part belle aux circuits courts.

Ce Vendredi 29 septembre 2023 à partir de 17 heures. La radio France Bleu Gascogne a décidé d’en réunir plusieurs sur l’emblématique place des arènes de Mont de Marsan. Venez déguster tous ces beaux produits landais et discuter avec leurs producteurs.

Vous pourrez bien sûr remplir votre panier mais aussi partager de belles assiettes gourmandes sur place.

Lorsque tous les gourmands auront profité de tous les produits et assiettes proposés par les producteurs invités, France Bleu Gascogne a fait appel à l’équipe de Dream’s Production et à sa fabuleuse troupe « Unisson » pour vous proposer un grand spectacle cabaret de plus d’une heure pour terminer la journée dans un tourbillon de musique, de chant et de danse !.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

Place des arènes

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Throughout the year, France Bleu Gascogne introduces you to local producers and showcases their know-how, with an emphasis on short distribution channels.

This Friday, September 29, 2023 from 5pm. Radio France Bleu Gascogne has decided to bring several of them together on the emblematic Place des arènes in Mont de Marsan. Come and taste all these fine Landes products and chat with their producers.

You’ll be able to fill your baskets, of course, but you’ll also be able to share gourmet dishes on the spot.

When all the gourmands have enjoyed all the products and plates offered by the invited producers, France Bleu Gascogne has called on the Dream’s Production team and its fabulous « Unisson » troupe to offer you a great cabaret show lasting over an hour to end the day in a whirlwind of music, song and dance!

A lo largo de todo el año, France Bleu Gascogne le presenta a los productores locales y pone de relieve su saber hacer, con especial atención a los canales cortos de distribución.

Este viernes 29 de septiembre de 2023 a partir de las 17.00 h. La emisora France Bleu Gascogne ha decidido reunir a varios de ellos en la emblemática Place des Arènes de Mont de Marsan. Venga a degustar todos estos magníficos productos de las Landas y a charlar con sus productores.

Podrá llenar su cesta, por supuesto, pero también compartir algunos sabrosos platos in situ.

Una vez que todos los gourmets hayan disfrutado de los productos y platos ofrecidos por los productores invitados, France Bleu Gascogne ha recurrido al equipo de Producción del Sueño y a su fabulosa compañía « Unisson » para que ofrezcan un gran espectáculo de cabaret de más de una hora de duración que pondrá el broche final a la jornada en un torbellino de música, canciones y baile

Das ganze Jahr über zeigt Ihnen France Bleu Gascogne die lokalen Produzenten und stellt ihr Know-how in den Vordergrund, wobei die kurzen Transportwege im Vordergrund stehen.

An diesem Freitag, dem 29. September 2023, ab 17 Uhr. Der Radiosender France Bleu Gascogne hat beschlossen, mehrere von ihnen auf dem emblematischen Platz der Arenen von Mont de Marsan zu versammeln. Kommen Sie, um all diese schönen Produkte aus der Region Landes zu probieren und mit ihren Erzeugern zu diskutieren.

Sie können natürlich Ihren Einkaufskorb füllen, aber auch schöne Feinschmeckerteller vor Ort teilen.

Wenn alle Feinschmecker alle von den eingeladenen Erzeugern angebotenen Produkte und Teller genossen haben, hat France Bleu Gascogne das Team von Dream’s Production und seine fabelhafte Truppe « Unisson » gebeten, Ihnen eine große, über eine Stunde dauernde Kabarett-Show anzubieten, um den Tag in einem Wirbelsturm aus Musik, Gesang und Tanz ausklingen zu lassen!

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Mont-de-Marsan