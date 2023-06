Esprit de Noël sur le marché Place des arènes Hinx, 9 décembre 2023, Hinx.

Hinx,Landes

Intégration de marchands de noël sur le marché habituel..

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 13:00:00. EUR.

Place des arènes route du Port

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Integration of Christmas vendors into the regular market.

Integración de los vendedores navideños en el mercado ordinario.

Integration von Weihnachtshändlern auf dem regulären Markt.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Terres de Chalosse