9ème bourse d’échanges autos, motos et tracteurs Place des arènes Hagetmau, 16 septembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Bourse d’échanges auto, moto et tracteurs et tout au long du week-end, exposition de voitures, motos tracteurs anciens et vente de véhicules anciens. Vide-grenier le dimanche et défilé de tracteurs.

Restauration rapide et buvette..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Place des arènes

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Car, motorcycle and tractor exchange market and throughout the weekend, exhibition of old cars, motorcycles and tractors and sale of old vehicles. Garage sale on Sunday and tractor parade.

Fast food and refreshments.

Feria de intercambio de coches, motos y tractores y, durante todo el fin de semana, exposición de coches, motos y tractores de época y venta de vehículos antiguos. Venta de garaje el domingo y desfile de tractores.

Comida rápida y refrescos.

Auto-, Motorrad- und Traktortauschbörse und das ganze Wochenende über Ausstellung von alten Autos, Motorrädern und Traktoren sowie Verkauf von alten Fahrzeugen. Flohmarkt am Sonntag und Traktorparade.

Schnellrestaurants und Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-06-14 par Landes Chalosse