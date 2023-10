Les balades Gabardanes Place des Arènes Gabarret, 4 février 2024, Gabarret.

Gabarret,Landes

Venez admirez les belles courbes des carosseries d’anciens véhicules pendant que les propriétaires de voitures se réunissent à partir de 9h.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une voiture ou moto ancienne, vous pouvez également profitez d’une balade sur les routes du Gabardan !.

Place des Arènes

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the beautiful curves of the old vehicles’ bodies as the car owners get together from 9am.

If you’re the proud owner of a vintage car or motorcycle, you can also enjoy a ride on the roads of Gabardan!

Venga a admirar las bellas curvas de las carrocerías de los vehículos antiguos mientras los propietarios de los coches se reúnen a partir de las 9 de la mañana.

Si eres el orgulloso propietario de un coche o una moto clásicos, ¡también puedes disfrutar de un paseo por las carreteras de Gabardan!

Kommen Sie und bewundern Sie die schönen Kurven der Karosserien alter Fahrzeuge, während sich die Autobesitzer ab 9 Uhr treffen.

Wenn Sie der glückliche Besitzer eines alten Autos oder Motorrads sind, können Sie auch eine Fahrt auf den Straßen von Gabardan genießen!

