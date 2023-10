Halloween Party Place des Arènes Gabarret, 31 octobre 2023, Gabarret.

Gabarret,Landes

Les petits montres et autres créatures des ténèbres se réunissent pour de nombreuses activités : chasse au trésor, lâché de ballons, concours de déguisements, récolte de bonbons, échasses, goûter, boum.

Puis à partir de 19h, au 107, karaoké dansant, un concours de déguisements et un buffet..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Place des Arènes

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



The little monsters and other creatures of darkness gather for a wide range of activities: treasure hunt, balloon release, masquerade costume competition, candy collection, stilts, tea party, boum.

Then from 7 p.m., at 107, karaoke dancing, a fancy-dress contest and a buffet.

Los pequeños monstruos y otras criaturas de las tinieblas se reunirán para realizar un montón de actividades: búsqueda del tesoro, suelta de globos, concurso de disfraces, recogida de caramelos, zancos, merienda y fiesta.

A continuación, a partir de las 19.00 h, en el 107, karaoke y baile, concurso de disfraces y bufé.

Die kleinen Uhren und andere Kreaturen der Dunkelheit treffen sich zu zahlreichen Aktivitäten: Schatzsuche, Luftballonstart, Kostümwettbewerb, Süßigkeiten sammeln, Stelzenlaufen, Snacks, Bummelzug.

Ab 19 Uhr gibt es dann im 107 Karaoke-Tanz, einen Kostümwettbewerb und ein Buffet.

