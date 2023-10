Vide Grenier et Marché aux fleurs Place des Arènes Gabarret, 22 octobre 2023, Gabarret.

Gabarret,Landes

On trouve de tout sur la place des Arènes ! Profitez de cette journée pour dénicher LE trésor que vous cherchiez depuis des années, la plante que vous vouliez installer dans votre jardin, …

Même les enfants trouveront leur bonheur grâce aux animations..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Place des Arènes

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



You’ll find it all on Place des Arènes! Take advantage of this day to find THE treasure you’ve been looking for, the plant you’ve been wanting to put in your garden…

Even children will find what they’re looking for, thanks to the activities on offer.

¡En la Place des Arènes encontrará de todo! Aproveche este día para encontrar EL tesoro que lleva años buscando, la planta que desea poner en su jardín, etc.

Los niños también tendrán mucho que hacer.

Auf dem Place des Arènes findet man alles! Nutzen Sie diesen Tag, um DEN Schatz zu finden, den Sie schon seit Jahren suchen, die Pflanze, die Sie in Ihrem Garten ansiedeln wollten, …

Auch die Kinder werden dank der Animationen ihr Glück finden.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Landes d’Armagnac