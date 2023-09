Championnat de France des jeunes écarteurs aux arènes d’Aire-sur-l’Adour Place des Arènes Aire-sur-l’Adour, 1 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Dimanche 1er octobre à 11h30 à l’occasion du championnat de France des jeunes écarteurs, le club Adèle Pabon organise un repas chez Adèle

Au menu : salade d’Adèle, faux filet frites, fromage, dessert du club / menu enfant : steak frite glaces 16€ adultes et 8€ enfants

Suivra à 14h30 le championnat de France des jeunes écarteurs aux arènes.

Billetterie auprès de la FFCL uniquement par téléphone, sur leur site internet ou sur place dans leurs locaux..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Place des Arènes

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Sunday October 1st at 11:30 a.m., on the occasion of the French championship for young spreaders, the Adèle Pabon club is organizing a meal at Adèle’s home

Menu: Adèle’s salad, French fries, cheese, club dessert / children’s menu: steak frites glaces 16? adults and 8? children

Followed at 2:30pm by the French championship for young show jumpers at the arena.

Tickets available from the FFCL by telephone, on their website or on site at their premises.

El domingo 1 de octubre a las 11.30 h, con motivo del campeonato de Francia de jóvenes untadores, el club Adèle Pabon organiza una comida en casa de Adèle

En el menú: ensalada Adèle, filete y patatas fritas, queso, postre club / menú infantil: filete y patatas fritas con helado 16? adultos y 8? niños

A las 14.30 h, campeonato de Francia de jóvenes saltadores en la arena.

Entradas disponibles en la FFCL únicamente por teléfono, en su sitio web o en sus locales.

Am Sonntag, den 1. Oktober um 11.30 Uhr, organisiert der Club Adele Pabon anlässlich der französischen Meisterschaft der jungen Spreizer ein Essen bei Adele

Menü: Salat von Adele, Pommes Frites, Käse, Dessert des Clubs / Kindermenü: Steak Frites und Eis 16? Erwachsene und 8?

Anschließend findet um 14:30 Uhr in der Arena die französische Meisterschaft der jungen Spreizer statt.

Tickets gibt es nur bei der FFCL per Telefon, auf ihrer Website oder vor Ort in ihren Räumlichkeiten.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Aire sur l’Adour