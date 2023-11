Noël à Buis Place des arcades + Place du Quinconce Buis-les-Baronnies, 1 décembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Nous vous invitons le samedi, 9 décembre prochain à la manifestation « Noël à Buis », un après-midi pour les grands et les petits, rempli des animations divertissantes et de moments de joie!.

2023-12-09 15:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Place des arcades + Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday, December 9, we invite you to the « Christmas in Buis » event, an afternoon for young and old, filled with fun and joy!

El sábado 9 de diciembre te invitamos a la « Navidad en Buis », una tarde para grandes y pequeños llena de diversión y alegría

Wir laden Sie am Samstag, den 9. Dezember, zur Veranstaltung « Noël à Buis » ein, einem Nachmittag für Groß und Klein, voller unterhaltsamer Animationen und fröhlicher Momente!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale