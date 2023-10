La truite de Schubert en femme majeure Place des Arcades Nyons, 27 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Dans le cadre de «Nyons en Fête» et de Nyons en scène 2023/2024.

Repli à la Maison de Pays en cas de pluie..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 15:45:00. .

Place des Arcades Place du Docteur Bourdongle

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of « Nyons en Fête » and Nyons en scène 2023/2024.

Fallback to the Maison de Pays in case of rain.

En el marco de « Nyons en Fête » y Nyons en scène 2023/2024.

Retorno a la Maison de Pays en caso de lluvia.

Im Rahmen von « Nyons en Fête » und « Nyons en scène 2023/2024 ».

Ausweichen in das Maison de Pays bei Regen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale