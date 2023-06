Les Cochons Deluxe Place des Arcades Nyons, 22 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Cinq instrumentistes de talent qui produisent depuis 1995 un cocktail de variétés avec quelques perles françaises, de la bonne humeur et peu de répit pour les danseurs. Concert de Rock proposé dans le cadre de Nyons Festiv’été..

2023-07-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-22 22:00:00. .

Place des Arcades Place du Docteur Bourdongle

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Since 1995, five talented instrumentalists have been producing a cocktail of variety with a few French gems, good humor and little respite for the dancers. Rock concert as part of Nyons Festiv’été.

Desde 1995, cinco instrumentistas de talento elaboran un cóctel variado con algunas joyas francesas, buen humor y poco respiro para los bailarines. Concierto de rock en el marco de Nyons Festiv’été.

Fünf talentierte Instrumentalisten, die seit 1995 einen Cocktail aus Varieté mit einigen französischen Perlen, guter Laune und wenig Verschnaufpausen für die Tänzer produzieren. Rockkonzert, das im Rahmen von Nyons Festiv’été angeboten wird.

