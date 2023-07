Journées européennes du patrimoine – Visite de la bastide de Monflanquin avec Janouille la Fripouille Place des Arcades Monflanquin, 16 septembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Depuis 1994, Janouille raconte Monflanquin : les différents moments importants de son histoire, comme la Guerre de Cent Ans, le Prince Noir et les guerres de religion. Janouille revêt son costume de lumière et vient à votre rencontre.

Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023 à 11h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Since 1994, Janouille has been telling the story of Monflanquin, including the Hundred Years’ War, the Black Prince and the Wars of Religion. Janouille dons his costume of light and comes to meet you.

Saturday 16th and Sunday 17th September 2023 at 11am.

Desde 1994, Janouille cuenta la historia de Monflanquin: los diferentes momentos importantes de su historia, como la Guerra de los Cien Años, el Príncipe Negro y las Guerras de Religión. Janouille se pone su traje de luz y viene a su encuentro.

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023 a las 11 h.

Seit 1994 erzählt Janouille von Monflanquin: von den verschiedenen wichtigen Momenten seiner Geschichte, wie dem Hundertjährigen Krieg, dem Schwarzen Prinzen und den Religionskriegen. Janouille zieht sein Lichtkostüm an und kommt zu Ihnen.

Am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September 2023 um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Coeur de Bastides