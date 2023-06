Foire Antiquités Brocante Place des Arcades Monflanquin, 15 juillet 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

La 46ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle place des arcades. 35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc. Accès gratuit pour les visiteurs..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The 46th edition of Monflanquin’s antiques and brocante fair, reserved for professionals, will take place in the traditional Place des Arcades. 35 exhibitors are expected, offering period furniture, curios, paintings, sculptures, designer clothes and more. Free admission for visitors.

La 46ª edición de la feria de antigüedades y objetos de ocasión de Monflanquin, abierta únicamente a profesionales, se celebrará en la tradicional Place des Arcades. se esperan 35 expositores que venderán muebles de época, curiosidades, cuadros, esculturas, ropa de diseño, etc. Entrada gratuita para los visitantes.

Die 46. Ausgabe der Antiquitäten- und Trödelmesse von Monflanquin, die ausschließlich Fachleuten vorbehalten ist, findet auf dem traditionellen Platz der Arkaden statt. es werden 35 Aussteller erwartet, die Stilmöbel, Nippes, Bilder, Skulpturen, Designerkleidung usw. anbieten. Der Zugang ist für Besucher kostenlos.

