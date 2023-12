Jeux de Noël avec Mistigri Place des arcades Buis-les-Baronnies, 1 décembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Jeux pour petits et grands! Grands jeux en bois et jeux surdimensionnés.

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

Place des arcades

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Games for young and old! Large wooden games and oversized games

Juegos para grandes y pequeños Grandes juegos de madera y juegos de gran tamaño

Spiele für Groß und Klein! Große Spiele aus Holz und überdimensionale Spiele

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale