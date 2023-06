Concert Bulle de Klezmer- Notes en Bulles Place des Arcades Buis-les-Baronnies, 8 juin 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Concert de fin d’année de l’Atelier Klezmer de Notes en Bulles.

2023-06-08 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-08 . .

Place des Arcades

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



End of the year concert of the Notes en Bulles Klezmer Workshop

Concierto de fin de curso del Taller de Klezmer Notes en Bulles

Jahresabschlusskonzert des Klezmer-Workshops von Notes en Bulles

