Marché de producteurs Place des arcades, 1 janvier 2023, Buis-les-Baronnies.

La place des Arcades, qui vaut à elle seule la balade, accueille le samedi matin des étals de produits locaux : de quoi ravir les gourmands..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place des arcades

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Place des Arcades, which is worth a stroll in itself, hosts stalls of local products on Saturday mornings: something to delight gourmets.

La plaza de las Arcadas, que merece un paseo en sí misma, alberga los sábados por la mañana puestos de venta de productos locales: algo que hará las delicias de los gourmets.

Der Place des Arcades, der allein schon einen Spaziergang wert ist, beherbergt am Samstagmorgen Stände mit lokalen Produkten: hier kommen Feinschmecker auf ihre Kosten.

Mise à jour le 2022-03-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale