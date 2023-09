Fête de la science Place des Arcades Brive-la-Gaillarde, 7 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Le centre socioculturel de Rivet, en partenariat avec Récréasciences, organise la Fête de la Science le samedi 7 octobre, à partir de 14h sur la place des Arcades.

De nombreux stands et animations seront proposés de 14h à 18h. Un concert multimédia viendra clôturer la journée à partir de 18h30, sur réservation..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Place des Arcades

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Rivet sociocultural center, in partnership with Récréasciences, is organizing the Fête de la Science on Saturday October 7, starting at 2pm on the Place des Arcades.

Numerous stands and activities will be on offer from 2pm to 6pm. A multimedia concert will bring the day to a close from 6:30 p.m., on reservation.

El centro sociocultural Rivet, en colaboración con Récréasciences, organiza la Fiesta de la Ciencia el sábado 7 de octubre, a partir de las 14.00 h, en la plaza des Arcades.

De las 14:00 a las 18:00 horas, se ofrecerán numerosos stands y actividades. La jornada se completará con un concierto multimedia a partir de las 18.30 h, con reserva previa.

Das soziokulturelle Zentrum von Rivet organisiert in Zusammenarbeit mit Récréasciences am Samstag, den 7. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Place des Arcades die Fête de la Science.

Von 14 bis 18 Uhr werden zahlreiche Stände und Animationen angeboten. Ein Multimediakonzert wird den Tag ab 18:30 Uhr beschließen (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-21 par Brive Tourisme