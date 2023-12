Marché de Triguères – Vendredi Place des Anciens Combattants Triguères Catégories d’Évènement: Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-05 16:00:00

fin : 2024-12-27 21:00:00 Marché nocturne tous les vendredis de 17h à 21h

Place des anciens combattants à Triguères.

Place des Anciens Combattants

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire

