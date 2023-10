Concert : Myroslava Tsybka Place des Anciens Combattants Savasse, 21 octobre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

En soutien à l’Ukraine, retrouvez Myroslava Tsybka en concert..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Place des Anciens Combattants Salle des fêtes

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In support of Ukraine, see Myroslava Tsybka in concert.

En apoyo a Ucrania, vea a Myroslava Tsybka en concierto.

Zur Unterstützung der Ukraine erleben Sie Myroslava Tsybka bei einem Konzert.

Mise à jour le 2023-10-09 par Montélimar Tourisme Agglomération