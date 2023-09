Microfolies : musée numérique et espace immersif de réalité virtuelle Place des Anciens Combattants Savasse, 2 octobre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

Une micro-folie, c’est un lieu de culture, d’échange, de partage des savoirs, conçu pour accueillir un public le plus large possible !.

2023-10-02 fin : 2023-10-14 . .

Place des Anciens Combattants Salle des fêtes

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A micro-folie is a place for culture, exchange and knowledge sharing, designed to welcome the widest possible audience!

Una micro-folie es un lugar de cultura, intercambio y puesta en común de conocimientos, diseñado para acoger a un público lo más amplio posible

Eine Mikrofolie ist ein Ort der Kultur, des Austauschs und des Teilens von Wissen, der für ein möglichst breites Publikum konzipiert ist!

Mise à jour le 2023-09-27 par Montélimar Tourisme Agglomération