Les mercredis et vendredis du vigneron Place des Anciens Combattants Saint-Estèphe, 12 juillet 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Gironde

Cette animation, gratuite et sans réservation, offre aux visiteurs un moment de rencontre et de partage. Un échange privilégié entre les amateurs et les viticulteurs.

Réunissant une soixantaine de châteaux, l’appellation Saint-Estèphe offre un large choix de vins pour l’amateur. Ces rendez-vous offrent aux visiteurs la possibilité d’échanger avec les professionnels sur leur savoir-faire, sur les caractéristiques et la typicité des vins de Saint-Estèphe.

Les viticulteurs peuvent ainsi expliquer leur métier et répondre aux questions du public. Selon un calendrier, les vignerons se déplaceront pour présenter leurs vins, tous les mercredis et vendredis du 12 juillet au 25 août de 14h à 18h..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 18:00:00. EUR.

Place des Anciens Combattants

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This free, no-reservation event offers visitors a chance to meet and share. A privileged exchange between wine lovers and winemakers.

With some sixty châteaux, the Saint-Estèphe appellation offers a wide choice of wines for wine-lovers. These events offer visitors the chance to talk to professionals about their expertise, and the characteristics of Saint-Estèphe wines.

Winegrowers can explain their trade and answer questions from the public. Winegrowers will be on hand to present their wines every Wednesday and Friday from July 12 to August 25, from 2pm to 6pm.

Este acto gratuito, que no requiere reserva previa, ofrece a los visitantes la oportunidad de reunirse y compartir ideas. Es una oportunidad para que los amantes del vino y los viticultores se conozcan y hablen.

Con unos sesenta castillos, la denominación de Saint-Estèphe ofrece una amplia gama de vinos para los amantes del vino. Estos encuentros ofrecen a los visitantes la posibilidad de hablar con los profesionales sobre sus conocimientos y las características de los vinos de Saint-Estèphe.

Los viticultores podrán explicar su trabajo y responder a las preguntas del público. Los viticultores presentarán sus vinos todos los miércoles y viernes del 12 de julio al 25 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas.

Diese Veranstaltung, die kostenlos und ohne Reservierung stattfindet, bietet den Besuchern einen Moment der Begegnung und des Austauschs. Ein privilegierter Austausch zwischen Weinliebhabern und Winzern.

Die Appellation Saint-Estèphe vereint rund 60 Châteaux und bietet eine große Auswahl an Weinen für Weinliebhaber. Diese Treffen bieten den Besuchern die Möglichkeit, sich mit den Fachleuten über ihr Know-how, die Eigenschaften und die Typizität der Weine von Saint-Estèphe auszutauschen.

Die Winzer können so ihren Beruf erklären und die Fragen des Publikums beantworten. Nach einem Zeitplan werden die Winzer vom 12. Juli bis zum 25. August jeden Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr unterwegs sein, um ihre Weine zu präsentieren.

