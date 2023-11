CONFÉRENCE DÉBAT : NOTRE PATOIS EST UNE LANGUE Place des Anciens combattants Le Mazeau, 1 décembre 2023, Le Mazeau.

Le Mazeau,Vendée

Conférence sur le Patois avec un docteur en littérature française !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

Place des Anciens combattants Salle des fêtes du Mazeau

Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire



Conference on Patois with a doctor of French literature!

¡Conferencia sobre el patois con un doctor en literatura francesa!

Vortrag über Patois mit einem Doktor der französischen Literatur!

Mise à jour le 2023-11-24 par Vendée Expansion