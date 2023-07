Démonstration d’artisanat d’art par l’entreprise Gallis Place des Anciens Combattants, Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Franqueville-Saint-Pierre.

Démonstration d’artisanat d’art par l’entreprise Gallis 16 et 17 septembre Place des Anciens Combattants, Franqueville-Saint-Pierre

Démonstration d’artisanat d’art sur une maquette de charpente présentée par Gallis, entreprise de restauration des monuments historiques, spécialisée dans la couverture et la charpente.

Sam 16 et dim 17 : de 10h à 12h et de 15h à 17h

RDV : place des Anciens Combattants, près de l’église Notre-Dame.

Place des Anciens Combattants, Franqueville-Saint-Pierre, 76520 Seine-Maritime Normandie

