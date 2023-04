Marché Place des Anciens Combattants, 1 janvier 2023, Évian-les-Bains.

Les abords de l’église prennent vie tous les mardis et vendredis matin avec le marché déployant ses stands de producteurs locaux. Venez goûter les fromages de Savoie (Tomme, Abondance, Reblochon), charcuterie, poissons du lac et découvrir ses artisans..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place des Anciens Combattants

Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The area around the church comes to life every Tuesday and Friday morning with the market bursting with local produce. Try Savoyard cheese (Tomme, Abondance, Reblochon…) salted meats and fish caught in the lake, and many craft stands.

Los alrededores de la iglesia cobran vida todos los martes y viernes por la mañana con el mercado que despliega sus puestos de productores locales. Venga a degustar los quesos de Saboya (Tomme, Abondance, Reblochon), las delicatessen, el pescado del lago y a descubrir a sus artesanos.

Jeden Dienstag- und Freitagvormittag belebt ein farbenfroher Markt mit köstlichen, regionalen Produkten das Viertel rund um die Kirche. Entdecken Sie den Käse aus Savoyen (Tomme, Abondance, Reblochon), Wurstwaren, Fischprodukte und Kunsthandwerk.

