Marché de Noël Place des Anciens Combattants Égletons, 20 décembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Rendez-vous sur la Place des Anciens Combattants pour le Marché de Noël : produits du terroir, artisanat et produits locaux pour préparer vos fêtes de fin d’année !

LES FANFARFADETS

– spectacle déambulatoire à 15h15, 17h15 et 18h15. Par le Collectif Locolive.

Quand vient l’hiver et tout particulièrement la période de Noël, c’est l’effervescence au pays des lutins.

Mais 3 trublions, un elfe malicieux et deux espiègles lutins ont pris la poudre d’escampette en empruntant le traîneau de leur barbu de patron et arpentent les rues avec leur char lumineux et musical.

Toujours prêts à faire la fête, c’est en musique qu’ils jonglent, distribuent des ballons sculptés, soufflent des milliers de bulles de savon et invitent les enfants à jouer avec eux.

Renseignements exposants : 06 07 14 71 91.

Place des Anciens Combattants

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Join us on Place des Anciens Combattants for the Christmas Market: local produce, crafts and products to get you ready for the festive season!

FANFARFADETS

– strolling show at 3:15pm, 5:15pm and 6:15pm. By Collectif Locolive.

When winter comes, and especially Christmas, it’s all hustle and bustle in the land of elves.

But 3 troublemakers, a mischievous elf and two mischievous elves have taken to the streets on their bearded boss’s sleigh, with their luminous, musical float.

Always ready to party, they juggle to music, distribute sculpted balloons, blow thousands of soap bubbles and invite children to play with them.

Exhibitor information: 06 07 14 71 91

Acérquese a la Plaza de los Antiguos Combatientes para disfrutar del Mercado de Navidad: productos locales, artesanía y productos para preparar las fiestas

LOS FANFARFADETS

– espectáculo ambulante a las 15.15 h, 17.15 h y 18.15 h. A cargo del Colectivo Locolive.

Cuando llega el invierno, y sobre todo la Navidad, todo es bullicio en el país de los duendes.

Pero 3 alborotadores, un duende travieso y dos duendes traviesos han salido a la calle en el trineo de su barbudo jefe con su carroza luminosa y musical.

Siempre dispuestos a la fiesta, hacen malabares, reparten globos esculpidos, soplan miles de pompas de jabón e invitan a los niños a jugar con ellos.

Información para expositores: 06 07 14 71 91

Treffpunkt auf dem Place des Anciens Combattants für den Weihnachtsmarkt: Regionale Produkte, Kunsthandwerk und lokale Produkte, um Ihre Feiertage vorzubereiten!

DIE FANFARFADETS

– wandershow um 15.15, 17.15 und 18.15 Uhr. Von dem Collectif Locolive.

Wenn der Winter und insbesondere die Weihnachtszeit kommt, herrscht im Land der Kobolde große Aufregung.

Aber 3 Störenfriede, ein bösartiger Elf und zwei schelmische Wichtel haben sich mit dem Schlitten ihres bärtigen Chefs aus dem Staub gemacht und ziehen mit ihrem leuchtenden und musikalischen Wagen durch die Straßen.

Immer bereit für ein Fest, jonglieren sie zu Musik, verteilen geschnitzte Luftballons, blasen Tausende von Seifenblasen und laden die Kinder ein, mit ihnen zu spielen.

Informationen für Aussteller: 06 07 14 71 91

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières