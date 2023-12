Cet évènement est passé Marché de Douchy-Montcorbon – Samedi Place des Anciens Combattants Douchy-Montcorbon Catégories d’Évènement: Douchy-Montcorbon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-01-01 08:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 . Bienvenue au marché de Douchy-Montcorbon ! Venez faire le plein de produits locaux tous les samedis de 8 h à 12 h 30 sur la place des anciens combattants. .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire

