Marché local de Masevaux-Niederbruck Place des Alliés, 1 janvier 2023, Masevaux-Niederbruck.

Déambulez dans ce beau marché et partez à la découverte du savant mélange de produits et trésors made in Alsace ! Le tout dans la convivialité et la bonne humeur !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 12:00:00. EUR.

Place des Alliés

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Stroll through this beautiful market and discover the mix of products and treasures made in Alsace! All in a friendly and good mood!

Pasee por este hermoso mercado y descubra la ingeniosa mezcla de productos y tesoros fabricados en Alsacia Todo ello en un ambiente agradable y alegre

Schlendern Sie über diesen schönen Markt und entdecken Sie die gekonnte Mischung aus Produkten und Schätzen made in Alsace! Und das alles in geselliger Runde und bei guter Laune!

Mise à jour le 2023-01-02 par Office de tourisme de Masevaux