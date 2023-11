Marché de Noël et Téléthon à Verdelais Place des Allées Verdelais, 3 décembre 2023, Verdelais.

Verdelais,Gironde

* TÉLÉTHON *

Avec la participation de Festi’Verdelais, l’Esat, le CVLV, le Moulin de Cussol, les Gamins et le Comptoir de Suzette.

8h : inscriptions sur place, participation libre

9h30 : rando cyclotouriste de 50 kms. Tout type de vélos accepté.

9h45 : trail et VTT, 7 ou 14 kms.

9h50 : marche de 7 kms.

11h30 : course enfants – 1, 2 ou 3 tours sur circuit sécurisé.

De 14h à 17h : tous au city stade, animations dans le cadre du projet Terre de Jeux 2024 (participation libre).

* MARCHÉ DE NOËL *

Artisanat, gastronomie, gourmandises, bière artisanale bio, pierres lithothérapie, boissons chaudes, etc.

12h30 : apéritif offert par la municipalité.

Décoration du sapin de Noël au bout des allées.

Buvette et restauration sur les allées.

Food truck sur le parking de la salle Toulouse-Lautrec..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Place des Allées

Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



* TELETHON *

With the participation of Festi’Verdelais, Esat, CVLV, Moulin de Cussol, Gamins and Comptoir de Suzette.

8am: on-site registration, free participation

9:30 am: 50 km bike tour. All types of bikes accepted.

9:45 am: trail and mountain bike, 7 or 14 kms.

9.50 am: 7 km walk.

11:30 am: children’s race – 1, 2 or 3 laps on a secure circuit.

2pm to 5pm: all at the city stadium, activities as part of the Terre de Jeux 2024 project (free participation).

* CHRISTMAS MARKET *

Crafts, gastronomy, delicacies, organic craft beer, lithotherapy stones, hot drinks, etc.

12:30 pm: aperitif offered by the municipality.

Christmas tree decoration at the end of the aisles.

Refreshments and food on the fairways.

Food truck in the Salle Toulouse-Lautrec parking lot.

* TELETÓN *

Con la participación de Festi’Verdelais, la Esat, el CVLV, el Moulin de Cussol, los Gamins y el Comptoir de Suzette.

8 h: inscripción in situ, participación libre

9.30 h: recorrido en bicicleta de 50 km. Se aceptan todo tipo de bicicletas.

9.45 h: trail y bicicleta de montaña, 7 o 14 km.

9.50 h: marcha de 7 km.

11.30 h: carrera infantil – 1, 2 o 3 vueltas en un circuito seguro.

De 14:00 a 17:00: todo en el estadio de la ciudad, actividades en el marco del proyecto Terre de Jeux 2024 (participación gratuita).

* MERCADO DE NAVIDAD *

Artesanía, gastronomía, delicatessen, cerveza artesanal ecológica, piedras de litoterapia, bebidas calientes, etc.

12.30 h: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento.

Decoración del árbol de Navidad al final de los pasillos.

Refrescos y comida en las pasarelas.

Food truck en el aparcamiento de la Salle Toulouse-Lautrec.

* TELETHON *

Unter Beteiligung von Festi’Verdelais, der Esat, dem CVLV, der Moulin de Cussol, den Gamins und dem Comptoir de Suzette.

8 Uhr: Einschreibungen vor Ort, freie Teilnahme

9.30 Uhr: Radtourenfahrt von 50 km. Alle Arten von Fahrrädern werden akzeptiert.

9:45 Uhr: Trail und Mountainbike, 7 oder 14 kms.

9.50 Uhr: Wanderung von 7 kms.

11:30 Uhr: Kinderlauf – 1, 2 oder 3 Runden auf einem gesicherten Rundkurs.

14.00 bis 17.00 Uhr: Alle im City-Stadion, Animationen im Rahmen des Projekts Terre de Jeux 2024 (freie Teilnahme).

* WEIHNACHTSMARKT *

Kunsthandwerk, Gastronomie, Leckereien, handwerkliches Bio-Bier, Lithotherapie-Steine, Heißgetränke, etc.

12:30 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde angeboten wird.

Schmücken des Weihnachtsbaums am Ende der Alleen.

Getränke und Speisen auf den Alleen.

Foodtruck auf dem Parkplatz der Toulouse-Lautrec-Halle.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT de l’Entre-deux-Mers