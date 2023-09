Rando vélo Place des Allées Verdelais, 15 octobre 2023, Verdelais.

Verdelais,Gironde

Cloture de la saison de cyclotourisme en Gironde avec différents parcours :

– Circuit route : 75 km avec ravitaillement. Parcours fléché.

– Circuit route : 52 km avec ravitaillement. Parcours fléché.

– Circuit VTT : 20 km. Parcours fléché.

– Randonnée pédestre : 7 km. Départ groupé à 9h30.

Accueil et inscriptions de 8h à 9h30 à l’école primaire de Verdelais.

Parking camping-car sur place.

Pour les repas, réservation obligatoire avant le 7 octobre auprès du Cyclo-club langonnais..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Place des Allées

Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Closing of the cycle touring season in Gironde with different routes:

– Road circuit: 75 km with refreshments. Signposted route.

– Road circuit: 52 km with feed. Signposted course.

– MTB circuit: 20 km. Signposted course.

– Hiking: 7 km. Mass start at 9:30 am.

Welcome and registration from 8am to 9:30am at Verdelais elementary school.

Motorhome parking on site.

Meals must be booked before October 7 with Cyclo-club langonnais.

La temporada cicloturista de la Gironda llega a su fin con recorridos variados:

– Circuito de carretera: 75 km con avituallamiento. Ruta señalizada.

– Circuito de carretera: 52 km con avituallamiento. Recorrido señalizado.

– Circuito BTT: 20 km. Recorrido señalizado.

– Recorrido a pie: 7 km. Salida masiva a las 9.30 h.

Acogida e inscripción de 8h a 9h30 en la escuela primaria de Verdelais.

Aparcamiento para caravanas in situ.

Las comidas deben reservarse antes del 7 de octubre con el Cyclo-club langonnais.

Abschluss der Radtourismussaison in der Gironde mit verschiedenen Strecken:

– Straßenrundfahrt: 75 km mit Verpflegung. Die Strecke ist ausgeschildert.

– Rundkurs Straße: 52 km mit Verpflegung. Die Strecke ist ausgeschildert.

– Mountainbike-Route: 20 km. Ausgeschilderte Strecke.

– Wanderung zu Fuß: 7 km. Gruppenstart um 9:30 Uhr.

Empfang und Einschreibung von 8:00 bis 9:30 Uhr in der Grundschule von Verdelais.

Wohnmobilparkplatz vor Ort.

Für die Mahlzeiten ist eine Reservierung vor dem 7. Oktober beim Cyclo-club langonnais erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Sauternes Graves Landes Girondines