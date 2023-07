Verdelais au féminin Place des Allées Verdelais, 9 juillet 2023, Verdelais.

Verdelais,Gironde

VERDELAIS AU FEMININ

Randonnée « matrimoniale » et gourmande de 8 km autour du charmant village de VERDELAIS, dans l’Entre-Deux-Mers, entre Sainte-Croix-du-Mont et Saint-Macaire. Le parcours vous amènera à découvrir les richesses patrimoniales du lieu – pas moins de 7 monuments historiques ! – et je vous raconterai quel rôle important y ont joué et jouent encore aujourd’hui plusieurs personnages féminins.

Départ de la randonnée : 10h00 sur la place des Allées à Verdelais.

Pause pique-nique (repas non fourni) du déjeuner dans un lieu agréable et historique puis parcours en forêt jusqu’à l’atelier d’une artiste-peintre de renommée internationale : Gabrielle Furlan. Elle nous présentera son travail autour d’une collation (comprise dans votre participation).

Fin de la visite : 15h00 place des Allées.

Sur réservation : laisser votre nom, n° de téléphone et le nombre de visiteurs..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 15:00:00. .

Place des Allées

Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



VERDELAIS AU FEMININ

An 8 km « matrimonial » and gourmet walk around the charming village of VERDELAIS, in the Entre-Deux-Mers region, between Sainte-Croix-du-Mont and Saint-Macaire. Along the way, you’ll discover the village’s rich heritage – no fewer than 7 historic monuments! – i’ll also tell you about the important role played and still played today by a number of female characters.

Departure: 10:00 am from Place des Allées in Verdelais.

Picnic break (lunch not provided) in a pleasant, historic setting, followed by a walk through the forest to the studio of an internationally-renowned painter: Gabrielle Furlan. She will present her work over a snack (included in the price).

End of tour: 3:00 pm, Place des Allées.

By reservation only: leave your name, telephone number and number of visitors.

VERDELAIS EN FEMENINO

Un paseo « matrimonial » y gastronómico de 8 km por el encantador pueblo de VERDELAIS, en la región de Entre-Deux-Mers, entre Sainte-Croix-du-Mont y Saint-Macaire. Por el camino, descubrirá el rico patrimonio de la zona -¡nada menos que 7 monumentos históricos! – y le hablaré del importante papel que desempeñaron y siguen desempeñando hoy en día numerosos personajes femeninos.

Inicio del recorrido: 10.00 h en la plaza de las Alamedas de Verdelais.

Pausa para picnic (almuerzo no incluido) en un entorno agradable e histórico, seguido de un paseo por el bosque hasta el taller de una pintora de renombre internacional: Gabrielle Furlan. Le presentará su obra en torno a un tentempié (incluido en el precio).

Fin de la visita: 15:00 Place des Allées.

Sólo con reserva: deje su nombre, número de teléfono y el número de visitantes.

VERDELAIS AU FEMININ

Eine 8 km lange « Heirats- » und Feinschmeckerwanderung rund um das charmante Dorf VERDELAIS im Entre-Deux-Mers, zwischen Sainte-Croix-du-Mont und Saint-Macaire. Auf der Strecke werden Sie die reichen Kulturschätze des Ortes entdecken – nicht weniger als 7 historische Denkmäler! – und ich werde Ihnen erzählen, welche wichtige Rolle verschiedene Frauenfiguren dort gespielt haben und noch heute spielen.

Start der Wanderung: 10:00 Uhr auf dem Place des Allées in Verdelais.

Picknickpause (Essen nicht bereitgestellt) des Mittagessens an einem angenehmen und historischen Ort, dann Wanderung durch den Wald bis zum Atelier einer international bekannten Malerin: Gabrielle Furlan. Sie wird uns bei einem Imbiss (in Ihrer Teilnahme inbegriffen) ihre Arbeit vorstellen.

Ende des Besuchs: 15:00 Uhr Place des Allées.

Auf Reservierung: Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und die Anzahl der Besucher an.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Sauternes Graves Landes Girondines