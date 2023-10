Fêtes de Mauléon Place des Allées Mauléon-Licharre, 27 juillet 2024, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes et les cafetiers de Mauléon vous invitent à leurs traditionnelles fêtes. Exceptionnellement, cette année, elles clôturent le mois de juillet.

L’ambiance et la bonne humeur seront, comme toujours, au rendez-vous de ce moment incontournable de l’été.

Nous peaufinons les détails du programme et nous vous le communiquerons le plus rapidement possible.

Nous vous attendons nombreux..

Place des Allées

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes and the Mauléon cafe owners invite you to their traditional festivities. Exceptionally, this year, they will close the month of July.

As always, the atmosphere and good spirits will be the order of the day at this not-to-be-missed summer event.

We’re working on the details of the program and will let you know as soon as possible.

We look forward to seeing you there.

La comisión de festejos y los cafeteros de Mauléon le invitan a sus tradicionales fiestas. Este año, excepcionalmente, cerrarán el mes de julio.

El ambiente y el buen humor estarán, como siempre, a la orden del día en esta cita estival ineludible.

Estamos ultimando los detalles del programa y se los comunicaremos lo antes posible.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes.

Das Festkomitee und die Cafetiers von Mauléon laden Sie zu ihren traditionellen Festen ein. Dieses Jahr schließen sie ausnahmsweise den Monat Juli ab.

Die Stimmung und die gute Laune werden wie immer an diesem unumgänglichen Moment des Sommers an erster Stelle stehen.

Wir arbeiten gerade an den Details des Programms und werden es Ihnen so schnell wie möglich mitteilen.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Pays Basque