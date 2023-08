Veillée de noël avec Olentzero Place des allées Mauléon-Licharre, 23 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

18h : défilé de la marionnette géante d’Olentzero dans les rues et les mucisiens de XiberokoTtuntun Mintegia.

19h15 : arrivée du cortège sur la place pour une soirée autour d’un grand feu animée de danses et chants de noël en basque.

Pastetx et buvette en partenariat avec l’Union Commerciale et Artisanale de Soule..

Place des allées

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6pm: parade of the giant Olentzero puppet through the streets and the mucisians of XiberokoTtuntun Mintegia.

7.15pm: the procession arrives in the square for an evening around a bonfire, with Basque Christmas carols and dances.

Pastetx and refreshments in partnership with the Union Commerciale et Artisanale de Soule.

18.00 h: desfile del muñeco gigante Olentzero por las calles y los mucisians de XiberokoTtuntun Mintegia.

19.15 h: llegada del cortejo a la plaza para una velada en torno a una hoguera, con villancicos y danzas vascas.

Pastetx y refrescos en colaboración con la Union Commerciale et Artisanale de Soule.

18.00 Uhr: Umzug der Riesenmarionette von Olentzero durch die Straßen und die Mucisianer von XiberokoTtuntun Mintegia.

19.15 Uhr: Ankunft des Umzugs auf dem Platz für einen Abend rund um ein großes Feuer, der mit baskischen Tänzen und Weihnachtsliedern belebt wird.

Pastetx und Erfrischungsstände in Partnerschaft mit der Union Commerciale et Artisanale de Soule.

