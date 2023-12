Téléthon 2023 Place des Allées Mauléon-Licharre, 9 décembre 2023 08:00, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Durant toute la journée, des animations sont proposées dans le cadre du Téléthon.

Un tour de Soule Cyclo de 25 km permettra aux sportifs de débuter ce marathon du don. Une collation leur sera offerte à l’Euskalduna au départ et ils seront reçus au Plaza Gizon à leur retour.

Comme chaque année, les pompiers proposeront :

– des tours de ville en camion

– de l’escalade

– un lâcher de lanternes

– etc…

Et, également, le Lycée Agricole Privé de Soule vendra des crêpes, les artistes de l’association Art Bizi proposeront leurs toiles et des objets cousus mains vous seront proposés tout au long de la journée.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Place des Allées Rue du jeu de Paume

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Throughout the day, activities will be organized as part of the Telethon.

A 25 km Tour de Soule Cyclo will kick off this marathon of giving. A snack will be offered at the Euskalduna on departure, and they will be welcomed at the Plaza Gizon on their return.

As every year, the fire department will be offering :

– city tours in a truck

– rock climbing

– a lantern release

– etc.

In addition, the Lycée Agricole Privé de Soule will be selling crêpes, artists from the Art Bizi association will be displaying their paintings, and hand-sewn items will be on sale throughout the day.

All profits will be donated to the Telethon.

A lo largo del día se organizarán actos en el marco del Teletón.

Un Tour de Soule Cyclo de 25 km ofrecerá a los entusiastas del deporte la oportunidad de dar el pistoletazo de salida a este maratón de donaciones. Se les ofrecerá un tentempié en el Euskalduna a la salida y se les dará la bienvenida en la Plaza Gizón a la vuelta.

Como cada año, los bomberos ofrecerán :

– visitas de la ciudad en camión

– escalada

– una suelta de farolillos

– etc.

Además, el Lycée Agricole Privé de Soule venderá crepes, los artistas de la asociación Art Bizi venderán sus cuadros y durante todo el día se venderán artículos cosidos a mano.

Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Den ganzen Tag über werden im Rahmen des Telethons Veranstaltungen angeboten.

Eine 25 km lange Tour de Soule Cyclo ermöglicht es den Sportlern, den Spendenmarathon zu beginnen. Bei der Abfahrt wird ihnen im Euskalduna ein Imbiss angeboten und bei ihrer Rückkehr werden sie im Plaza Gizon empfangen.

Wie jedes Jahr bietet die Feuerwehr :

– stadtrundfahrten mit dem Lastwagen

– klettern

– das Steigenlassen von Laternen

– usw.

Außerdem verkauft das Lycée Agricole Privé de Soule Crêpes, die Künstler des Vereins Art Bizi stellen ihre Gemälde aus und den ganzen Tag über werden handgefertigte Gegenstände angeboten.

Alle Einnahmen werden an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque