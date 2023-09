Octobre rose : marche au profit de la lutte contre le cancer du sein Place des allées Mauléon-Licharre, 20 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Marche de 5km au départ de la place des allées avec fourniture d’une casquette floquée « Xiberoa Arrosez »

Sur réservation.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:30:00. EUR.

Place des allées

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



5km walk starting from Place des Allées, with « Xiberoa Arrosez » flocked cap provided

On reservation

Recorrido a pie de 5 km a partir de la Place des Allées, con una gorra « Xiberoa Arrosez » incluida

Con reserva

Wanderung von 5 km ab dem Place des Allées mit Bereitstellung einer Mütze mit der Beflockung « Xiberoa Arrosez »

Auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque