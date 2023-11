Show de drones lumineux Place des Aires Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Assistez en famille à ce nouveau spectacle martégal. Vous serez accueillis au Théâtre de verdure. Gratuit, en plein air.. Familles

2023-12-22 19:00:00 fin : 2023-12-22 19:30:00. .

Place des Aires Pointe brise-lames

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and see this new show for the whole family. You will be welcomed at the Théâtre de verdure. Free of charge, in the open air.

Venga a ver este nuevo espectáculo para toda la familia. Será recibido en el Théâtre de verdure. Gratis, al aire libre.

Besuchen Sie mit Ihrer Familie dieses neue Spektakel aus Martégal. Sie werden im Théâtre de verdure empfangen. Kostenlos, unter freiem Himmel.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Martigues