Concert de Noël Place des Aires Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

En collaboration avec Maritima, assistez à ce grand concert de Noël au Théâtre de Verdure à Martigues.. Familles

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. .

Place des Aires Pointe brise-lames

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In collaboration with Maritima, attend this great Christmas concert at the Théâtre de Verdure in Martigues.

En colaboración con Maritima, asista a este gran concierto de Navidad en el Théâtre de Verdure de Martigues.

Besuchen Sie in Zusammenarbeit mit Maritima dieses großartige Weihnachtskonzert im Théâtre de Verdure in Martigues.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Martigues