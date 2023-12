Feu d’artifice à Martigues Place des Aires Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un feu d’artifice qui réunit des milliers de spectateurs éblouis par une création unique.

Tir depuis le théâtre de verdure et visible de la plage de Ferrières jusqu’à Sainte-Anne.. Familles

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Place des Aires Pointe brise-lames

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A firework which brings together thousands of spectators dazzled by a unique creation.

Firing from the green theatre and visible from the Ferrières beach to Sainte-Anne.

Un espectáculo de fuegos artificiales que reúne a miles de espectadores deslumbrados por una creación única.

Disparo desde el teatro verde y visible desde la playa de Ferrières hasta Sainte-Anne.

Ein Feuerwerk, das Tausende von Zuschauern vereint, die von einer einzigartigen Kreation geblendet werden.

Feuer vom Théâtre de Verdure aus und sichtbar vom Strand von Ferrières bis nach Sainte-Anne.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme de Martigues