Tempo Cirque. Découverte de l'acrobatie – Cie 3 x rien 11 et 12 février Place des aires

Gratuit

Ateliers pour binôme adultes/enfants à partir de 8 ans Place des aires Place des aires 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation Les participants font de l’acrobatie qui est la base de toutes disciplines. Apprendre à faire confiance en son corps pour des acrobaties en solo ou en duo et faire attention aux autres dans des exercices de pyramides. Informations pratiques Binôme adultes/enfants à partir de 8 ans

Réservaton OBLIGATOIRE au 04 42 10 82 90

